Mandello. Mostra delle Associazioni, cambio di location: sarà in Piazza Mercato

Atteso maltempo, che fa spostare la manifestazione di venerdì dal borgo di Molina

Programma e orari resteranno pressoché invariati. Lo stesso giorno inizia anche ‘Andando per Presepi’

MANDELLO – Quest’anno la Mostra delle Associazioni non avrà come sfondo il borgo di Molina, né ci sarà la tradizionale discesa di Babbo Natale dal campanile di San Rocco. Il maltempo previsto per la giornata di venerdì 8 dicembre ha scombinato i piani iniziali, facendo preponderare per lo spostamento della manifestazione in Piazza del Mercato, spazio indubbiamente più consono per ospitarla in caso di condizioni avverse, disponendo di tettoie coperte.

Piuttosto invariati resteranno orari, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, e programmazione che prevede alle 14.30 il concerto ‘Gruppo Folk Brianzoli’, la merenda per bambini offerta dall’Avis, caldarroste con Luz y Alegria e, per chiudere in bellezza, vin brulè e thè caldo offerti dagli Alpini.

Nella stessa giornata inizierà anche ‘Andando per presepi’, altra iniziativa consolidata del paese durante le festività natalizie, che permetterà a mandellesi e non di scoprire i presepi realizzati per vie e piazze fino al 6 gennaio. Ventidue gli allestimenti in concorso quest’anno: per scoprire quali sono e dove si trovano basterà munirsi di itinerario disponibile nei negozi aderenti alle iniziative di ‘Magico Natale 2023’ (qui il programma) oppure andando su www.visitmandello.it.