Mandello. Motor Street Food corona un settembre dedicato alle due ruote

Da venerdì a domenica spettacoli di trial e motocross freestyle in Piazza del Mercato

Il mondo dei motori, durante l’evento, incontrerà anche quello del cibo

MANDELLO – I motori hanno tutt’altra voglia che spegnersi a Mandello: dopo il Motoraduno Guzzi e l’Italian Motor Week, continua la saga che li vede protagonisti in questo mese di settembre con Motor Street Food.

L’appuntamento, che durerà da domani, venerdì, fino a domenica, riempirà di suoni rombanti il paese, e offrirà oltre a spettacoli di trial e motocross freestyle in Piazza del Mercato, capaci di lasciare il pubblico senza fiato, anche la possibilità di assaggiare buon cibo. A fare da contorno infatti ci saranno food truck e banchi, provenienti da ogni dove e pronti a soddisfare i palati più golosi e portare nuovi sapori e colori.

Motore trainante di Motor Street Food è Pirate troop eventi (con il patrocinio del Comune), che ha in serbo per gli spettatori una fantastica novità in programma sabato sera alle 22.30: dopo il freestyle show Mister David (nome d’arte di Davide Demasi), detentore del Guinnes World Record e campione del mondo di Street Magic, presenterà il suo ‘Extreme Variety Show’. Definito anche l’Houdini del circo, equilibrista estremo e illusionista, stupirà tutti con numeri di evasioni da catene, camicia di forza e manette in equilibrio su monocicli di grandi altezza. Gli altri piloti a partecipare alle tre giornate saranno Cristian Jordao, Emanuel ‘Ema’ Angius e Botteon.

Motor Street Food è un evento itinerante che negli ultimi quattro mesi ha girato per Lombardia, Veneto e Sardegna, facendo tantissime tappe in questi territori. Proprio a Mandello si chiuderà questo tour perché è un luogo che ha il sapore di casa, dove tutto è cominciato nel 2021.

Dal punto di vista gastronomico, nella tappa mandellese si potranno trovare hamburger di Chianina, pulled pork e hamburger di wagyu, ribs bbq , cucina etnica, cucina messicana, arrosticini, prodotti tipici siciliani, Dolci, Gelato, crepe e zucchero filato, birra artigianale e cocktail. Inoltre sarà presente un’area shop dove espositori e venditori ambulanti presenteranno sui loro banchi cose curiose e utili, tutte da acquistare.