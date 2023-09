Mandello. Motoraduno finito, ma subito inizia Italian Motor Week

Storie, aneddoti ed emozioni su due ruote continuano

Una settimana ricca di eventi interamente dedicati alla Moto Guzzi a Mandello

MANDELLO – Da un evento dedicato alle due ruote a un altro: giusto il tempo di archiviare il Motoraduno Guzzi che già Mandello viene catapultata nell’Italian Motor Week, settimana dedicata interamente ai motori e promossa da ‘Città dei motori’ e dal Ministero del Turismo per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Mandello, grazie alla Moto Guzzi, rientra nelle quaranta città italiane che, da nord a sud, organizzeranno eventi con l’intento di esaltare le rispettive peculiarità motoristiche, rinomate sia a livello sportivo che produttivo sul territorio nazionale e oltre.

Si susseguiranno in paese una serie di conferenze, con naturalmente al centro il marchio dell’Aquila, dedicate a ‘La nascita del Mito’, ‘Motocarri e altri mezzi di lavoro’, ‘Moto Guzzi e le corse’. Nella prima (in programma stasera, mercoledì, alle ore 18.00) si parlerà di come tutto ebbe inizio, proprio nel luogo dove è stato creato il primo prototipo Guzzi, ovvero l’Officina Giorgio Ripamonti in Via Cavour; nella seconda invece si tratterà di un pezzo di storia della Moto Guzzi, magari più marginale e poco conosciuto, in cui l’azienda ha avuto un ruolo rilevante nel far ripartire l’Italia nel dopoguerra, con appuntamento in Piazza Leonardo da Vinci (Piazza del Comune) domani, giovedì, sempre alle ore 18.00. Infine toccherà al periodo più avvincente, quello delle corse, che si svolgerà in Piazza Italia, con orario d’inizio identico alle due precedenti.

Chiudere la settimana motoristica spetterà al docufilm ‘Mandello e la Guzzi’ di Yuri Palma, proiettato in Piazza Leonardo da Vinci sabato 16 settembre alle ore 21.00, un progetto nato durante il Covid per festeggiare il mito dell’Aquila e il suo legame con il territorio mandellese.

Intanto questa mattina già alcune classi degli istituti mandellese e abbadiensi hanno visitato il Museo Moto Guzzi e lo faranno anche nelle giornate di domani e venerdì. Ad accedervi saranno in totale otto classi delle scuole elementari mandellesi (le quinte dell’A.Volta e di S.G.Antida) e le terze medie di Mandello e Abbadia.

“Un grazie a Piaggio spa e al Moto Club Carlo Guzzi che hanno permesso questa attività – commenta il sindaco Riccardo Fasoli – garantendo l’accesso al museo e la disponibilità delle guide. L’invito alle serate invece è aperto a tutti: saranno momenti ricchi di storie, ricordi, aneddoti ed emozioni, tutte mandellesi”.

Insomma, l’Italian Motor Week sarà un’occasione per far sentire vicine (anche se lontane) tutte le città dove la passione per i motori batte forte, un po’ come sono riusciti a fare i cartelli installati nel mese di luglio fuori dal Museo Moto Guzzi, indicanti i chilometri a separare Mandello dalle altre località in cui l’ingegno di alcuni uomini ha saputo cambiarne per sempre la storia, dando vita a creazioni su due o quattro ruote rimaste indelebili nel tempo. Per una settimana queste realtà si sentiranno tutte un po’ più vicine.