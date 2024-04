Trofeo Gioventù Lariana, Atl. Lecco e Us Albatese in lotta per la classifica finale

A Rovello Porro e Mariano Comense la terza prova del trofeo di atletica

ROVELLO PORRO (CO) – Esordienti e Ragazzi in gara sabato pomeriggio, a Rovello Porro. L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince la terza prova parziale del Trofeo Gioventù Lariana, 6.424 punti per i lecchesi contro 5.457 punti per l’Us Albatese. A Mariano Comense domenica si è conclusa la 3^ prova del trofeo e a vincere sono stati i comaschi dell’Us Albatese con 5672 punti contro i lecchesi 4.067 punti quarti classificati, dietro anche all’Ag Comense con 5.540 punti e alla Polisportiva Mandello terza classificata con 4.206 punti.

Il trofeo progressivo alla terza giornata vede le due società lottare con solamente 274 punti di distacco: Atletica Lecco Colombo Costruzioni 33.584 punti, Us Albatese con 33.310 punti. Al terzo posto il Triangolo Lariano con 28.346 punti, quinto posto per l’Up Missaglia con 25.031 punti, ottavo posto per l’Atletica 87 Oggiono con 31.374 punti, al decimo posto la Polisportiva Mandello con 18.558 punti, al dodicesimo posto Atletica Merate Promoline con 16.699 punti, al quattordicesimo posto l’Atletica Cassago con 13.921 punti, al quindicesimo posto la Polisportiva Libertas Cernuschese con 11.327 punti, al diciannovesimo Gs Virtus Calco con 7.769 punti e al ventottesimo posto il Team Pasturo con 1.734 punti.

A Rovello Porro gara valida anche per il Memorial Alma Clerici

Il miglior risultato è dell’atleta Amalia Maria Jeffrey (Up Missaglia), con 9”87 sui 60hs vince con ben 935 punti per la categoria Ragazze.

Tutti i podi delle gare di sabato

Esordienti

50hs-1^ Martina Magni 9”18 (Atl Cassago), 2^ Agnese Citterio 9”44 (Atl Rovellasca), 3^ Rachele Maspero 9”86 (Us Oltronese).

50hs-1° Lenardo Grimaldi 9”48 (Atl Rovellasca), 2° Daniele Formenti 9”50 (Us Albatese), 3° Matteo Romani 9”92 (Us Albatese).

50m-1^ Ginevra Villa 8”32 (Atl Cassago), 2^ Greta Giarratano 8”36 (Lieto Colle), 3^ Rebecca Fuccillo 8”40 (Atl Rovellasca).

50m-1° Simone Patruno 8”15 (Gs Rovello Porro), 2° Thomas Gallina 8”16 (Up Missaglia), 3° Leonardo Bosisio 8”22 (Atl Triangolo Lariano).

600m-1^ Beatrice Proserpio 1’54”58 (Atl Mariano Comense), 2^ Arianna Novati 2’00”95 (Cantù Atl), 3^ Viola Figini 2’01”09 (Cantù Atl).

Salto in lungo-1^ Anna Raccagni 3,71m (Atl Triangolo Lariano), 2^ Emma Bollini 3,62m (Us Oltronese), 3^ Lara Macias Gonzalez 2,44m (Atl Rovellasca).

Salto in alto-1^ Alice Avesani 1.10m (Lieto Colle).

Salto in alto-1° Pietro Mauri 1.20m (Atl 87 Oggiono), 2° Giulio Italo Ruffinoni 1,15m (Atl 87 Oggiono), 3° Marco Burgassi 1,10m (Lieto Colle).

Vortex-1° Giacomo Sogni 33,62m (Atl Cassago), 2° Alessandro Frantuma 33,60m (Atl Triangolo Lariano), 3° Lorenzo Canclini 32,10m (Atl Rovellasca).

Ragazze/i

60m-1^ Francesca Dell’Acqua 8”64 (Atl Rovellasca), 2^ Vittoria Panzeri 8”98 (Us San Maurizio), 3^ Adrienne Bellù 9”14 (Gs Bernatese).

60m-1° Santiago Carollo 8”32 (Atl Rovellasca), 2° Davide Gerosa 9”40 (Atl 87 Oggiono), 3° Yojan Estiven Bonardi 8”83 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

60hs-1^ Maria Amalia Jeffrey 9”87 (Up Missaglia), 2^ Domitilla Citterio 9”92 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Anna Sagliocco 10”24 (Atl Triangolo Lariano).

60hs-1° Lucio Arienti 9”39 (Up Missaglia), 2° Pietro Calabresi 9”94 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Pietro Bosisio 10”27 (Atl Triangolo Lariano).

Salto in lungo-1^ Alice Chicco 3,68m (Gs Bernatese), 2^ Ginevra Rusconi 3,66m (Atl Triangolo Lariano), 3^ Caterina Fava 3,64m (Ag Comense).

Peso gomma-1^ Aissata Sow 8,40m (Atl Triangolo Lariano), 2^ Nina Ziliotto 8,32m (Us San Maurizio), 3^ Micol Licata 7,65m (Gs Vovello Porro).

Vortex-1° Silvio Baldo 53,31m (Pol Intercomunale), 2° Davide Sabatini 47,00m (Gs Bernatese), 3° William Luccisano 45,01m (Cantù Atl).

Domenica si è conclusa la 3^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, in gara Cadette/i

Otto gare, tutte di corsa, 80m, 2000m, 300hs e 1200sp. Riescono a vincere nel trofeo provinciale Sofia Piazza e Lorenzo Guido sui 2000m, Federico Forni 1200sp, al secondo posto Virginia Rocca sugli 80m, Anna Riva sui 1200sp, Enea Negri sui 2000m e Giovanni Zucchi sui 30hs, al terzo posto Irma Gallina sui 1200sp, Leonardo Simoncelli sui 1200sp e Filippo Panzeri sui 300hs.

I primi cinque delle gare provinciali open

80m: 1^ Maitè Cappelletti 10”31 (Us Albatese), 2^ Virginia Rocca 10”61 (Atl 87 Oggiono), 3^ Anna Colella 10”65 (Ag Comense), 4^ Aurora Grimaldi 10”81 (Atl Rovellasca), 5^ Matilde Clerici 10”96 (Atl Rovellasca).

80m-1° Alessandro Tessitore 9”34 (Ag Comense), 2° Fabio Giudici 9”64 (Atl Riccardo Milano), 3° Gabriel Giovinazzo 9’66” (Atl Rovellasca), 4° Brenno Soffelsa 9”84 (Mi-SGM Forza e Coraggio), 5° Christian Limonta 9”87 (Atl Triangolo Lariano).

2000m-1^ Asia Prenzato 6’51”48 (Bg-Atl Estrada), 2^ Sofia Piazza 7’10”86 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Francesca Sassella 7’36”74 (So-Gs Valgerola Ciapparelli), 4^ Chiara Monza 8’43”73 (Mi-Atl Concorezzo), 5^ Anna Timeo 8’48”14 (Lieto Colle).

2000m-1° Matteo Franciosi 6’26”27 (Va-Atl Arcisate), 2° Lorenzo Guido 6’32”10 (Team Pasturo), 3° Tommaso Bernasconi 6’42”35 (Mi-SGM Forza e Coraggio), 4° Luca Maroli 6’42”46 (Mi-Atl Albate), 5° Luca Castello 6’47”52 (Mi-Atletica Meda).

1200sp-1^ Vittoria Denti Pompiani 4’03”45 (Bg-Atl Estrada), 2^ Arianna Rossini 4’08”77 (No-Soc Atl Bellinzago), 3^ Caterina Vavassori 4’13”35 (So-Gp Valchiavenna), 4°Francesca Franchi 4’11”20 (Lieto Colle), 5^ Lavinia Mentasti 4’23”81 (Va-Atl Varese).

1200sp-1° Riccardo Renato Villa 3’30”38 (Mi-Euroatletica 2002), 2° Federico Forni 3’37”72 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Cristian Pieriboni 3’43”91 (Va-Varese Atl), 4° Filippo Tombini 3’45”75 (Bg-Pol Atl Brembate Sopra), 5° Omar Moustafà 3’46”68 (Bg-Atl Estrada).

300hs-1^ Karline Marta Borkus 47”43 (Atl Rovellasca), 2^ Ester Di Giovanni 47”74 (Mi-Atl Riccardi Milano), 3^ Maitè Cappellletti 48”50 (Us Albatese), 4^ Adelaide Castagna 50”44 (Pol Mandello), 5^ Greta Beatrice 50”45 (Ag Comense).

300hs-1° Cesare Bolognesi 43”85 (Ag Comense), 2° Yuri Colombo 45”48 (Va-Varese Atletica), 3° Giovanni Zucchi 45”75 (Pol Mandello), 4° Matteo Sarcina 46”59 (Mi-CBA Cinisello Balsamo Atl), 5° Marco Pirovano 48”32 (Va-Sesto 76 Lisanza).