Villa Monastero partecipa anche quest’anno a FuoriOrticola 2024

L’edizione 2024 si rivolge ai giovani, generazione sempre più attenta all’ambiente e alla natura

La Provincia di Lecco propone l’iniziativa Generazione G (giovani giardinieri)

VARENNA – Anche quest’anno Villa Monastero partecipa a FuoriOrticola, l’evento che affianca l’importante manifestazione che si tiene a Milano dal 9 al 12 maggio ai Giardini pubblici Indro Montanelli. FuoriOrticola 2024 offre proposte che permettono di fruire della bellezza delle composizioni floreali nelle vetrine più prestigiose della città, di conoscere giardini segreti, di entrare con biglietti gratuiti o ridotti nei principali Musei e partecipare a visite guidate per conoscere e approfondire le collezioni artistiche e a laboratori espressamente organizzati.

Il titolo dell’edizione 2024, Generazione G: Giovani giardinieri crescono, si rivolge ai giovani in quanto generazione sempre più attenta all’ambiente e alla natura e attenti difensori del futuro del nostro pianeta. Per l’occasione la Provincia di Lecco propone a Villa Monastero l’iniziativa Generazione G (giovani giardinieri) che permette di conoscere le curiosità botaniche attraverso la voce dei giovani giardinieri, realizzata come podcast e fruibile attraverso qrcode, a disposizione del pubblico per tutta la stagione.

Inoltre, quest’anno i visitatori che presenteranno dal 9 al 31 maggio 2024 il biglietto in corso di validità di Orticola, potranno accedere gratuitamente a Villa Monastero. Il fondatore e primo presidente di Orticola fu il noto industriale lecchese ingegnere Egidio Gavazzi, nato a Valmadrera nel 1818 e morto nel 1877, grande appassionato di botanica.