Lecco. Domenica la Belèe de Cursa, le modifiche alla viabilità

Due i percorsi: uno di 6 km e l’altro di 11 km

LECCO – L’Associazione sportiva dilettantistica G.S. Belledense di Lecco, organizza nella giornata di domenica 5 maggio, la 16^ edizione della manifestazione podistica non competitiva dal titolo “Belèe de Cursa” che prevede due tracciati di 6 km e 11 km con partenza e arrivo in via Santa Barbara dalle ore 9 alle ore 12 circa.

Il percorso di 6 km (con partenza alle ore 9.30), si svolge quasi interamente su asfalto per le vie dei rioni di Belledo e Maggianico, mentre il percorso di 11 km (con partenza alle ore 9.15) si svolge su asfalto, terra battuta e sentieri nella zona boschiva sopra gli abitati di Belledo, Maggianico, Acquate e Germanedo. La chiusura della manifestazione è prevista per le ore 12.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, domenica 5 maggio è istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 8.30 alle ore 12.30 su tutte le strade interessate dal transito della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti e dalle ore 8 alle ore 12.30 in via Santa Barbara, eccetto residenti. Divieto di sosta con rimozione forzata, infine, dalle ore 6 alle ore 13 in via Santa Barbara e in viale Valsugana, lato civici pari.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.