Oro e primato italiano per la lecchese Elena Fustella nei 10mila metri

Il prestigioso risultato al Campionato Italiano Master di Vercelli

La podista dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni chiude in 41’11″32 nelle SF60

VERCELLI – Sabato mattina, ore 10.19, sulla linea di partenza le 18 atlete Master in gara per il Campionato Italiano dei 10.000, 25 giri in pista, dalle Master35 fino alle Master75. A vincere la SF50 Carla Primo con 37’12”99, al 6° posto assoluto la lecchese Elena Fustella che vince nella SF60 con 41’11”32. Un crono che non solo vale il 59° titolo tricolore, ma anche il primato nazionale della SF60 sui 10.000 metri (il precedente record apparteneva a Lucia Sorenzo, 41’43”76 fatto segnare a Lubiana il 24/07/2008).

La lecchese nel suo palmares vanta 59 titoli nazionali, 4 titoli europei individuali e 5 titoli mondiali, oltre a 5 primati italiani Master. Primati tutti ottenuti nella categoria SF60: 3.000 metri con 11’38”87 a Trento il 20 luglio 2021, 5.000 metri con 19’55”21 a Pescara il 25 settembre 2023, 10.000 metri con 41’11”32 a Vercelli il 27 aprile 2024, 5.000 metri su strada con 19’44” a Tromello il 10 settembre 2023 e 10.000 metri su strada con 40’27” a Torum il 19 marzo 2023.

“Ai Campionati Italiani Master 10.000 metri di Vercelli ero l’unica atleta della mia categoria, ma visto che a me non piace vincere facile, ho voluto partecipare con l’intento di stabilire il nuovo record italiano che durava da 16 anni. Mi sono sentita per tutti i 25 giri un criceto, ma alla fine ce l’ho fatta! Sono troppo contenta, ringrazio chi mi permette tutto questo, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e tutte le persone a cui piace seguire le mie imprese. Grazie di cuore”.