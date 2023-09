Mandello saluta il Motoraduno con la lotteria: oltre 20 mila biglietti venduti

Ecco i numeri che si sono aggiudicati i cinque premi in palio

“I risultati raggiunti in termini di biglietti venduti e presenze ripagano del lavoro fatto”

MANDELLO – Ventimila centouno biglietti venduti su 25 mila stampati: questi i numeri della lotteria che ha sancito la definitiva conclusione del Motoraduno 2023, con protagonista indiscussa la Moto Guzzi e tutto l’universo che le ruota attorno. Tanti gli eventi a cui gli avventori hanno potuto prendere parte, i momenti di convivialità, le visite culturali alle esposizioni e soprattutto le moto, numerosissime a riempire le strade di Mandello per quattro giorni, da giovedì 7 a domenica 10 settembre.

Prima di salutarsi e darsi appuntamento al prossimo anno con una nuova edizione, l’attesa estrazione della lotteria per conoscere i numeri fortunati e i rispettivi proprietari, riusciti a conquistare i premi in palio, tutti (o quasi) a tema due ruote.

Il primo, il più ambito, ovvero la Moto Guzzi V7 firmata da Giuseppe Moioli, oro nel canottaggio alle Olimpiadi di Londra 1948, se l’è aggiudicato Christian, baciato per metà dalla fortuna. Il sindaco Riccardo Fasoli, sul palco di Piazza del Mercato a dirigere le operazioni insieme ad assessori, consiglieri e rappresentanti delle associazioni che si sono occupati di organizzare il Motoraduno, l’ha chiamato personalmente al telefono per comunicargli la vittoria ma il numero riportato sul biglietto non era corretto: all’altro capo della cornetta ha risposto una signora che non sapeva nulla della lotteria.

Per Christian in ogni caso nulla di cui preoccuparsi: i numeri estratti rimarranno visionabili sul sito del Motoraduno per un mese. Avrà dunque tutto il tempo per ritirare il suo nuovo mezzo. Dei cinque vincitori solo uno si è presentato sul palco, l’ultimo, per ritirare il bauletto in cuoio targato Moto Guzzi. Secondo premio era invece una Minicrociera nel Mediterraneo per cinque giorni e quattro notti tra Savona, Barcellona, Marsiglia e ritorno di nuovo a Savona. Terzo e quarto premio rispettivamente un giubbotto e un casco Moto Guzzi (i numeri dei biglietti vincenti in fondo all’articolo).

“Grandi complimenti vanno fatti alle associazioni del territorio che hanno raccolto il testimone del Comitato Motoraduno Internazionale (che si è sciolto a gennaio di quest’anno, dopo aver organizzato l’evento motociclistico dal 2016 fino ai festeggiamenti del centenario, ndr), tra cui i Laghèe Mandello, unico moto club presente – ha commentato il primo cittadino -. Sicuramente il numero di presenze raggiunte e di biglietti venduti ha ripagato del duro lavoro fatto. Tra l’altro gli incassi conseguiti servono sia per dare vita ogni anno al Motoraduno che per contribuire alle attività che le varie realtà mandellesi svolgono”.

E poi l’augurio di rivedersi ancora il prossimo anno, dopo quattro giorni ricchi e bellissimi. “Vedere i vostri sorrisi è sempre bello qui a Mandello“, ha concluso Fasoli.

I BIGLIETTI VINCENTI

N° 16624 – 1° Premio Moto Guzzi V7 Anniversario Olimpiadi Londra 1948

N° 13893– 2° Premio Minicrociera Mediterraneo Savona/Barcellona/Marsiglia/Savona (5 giorni e 4 notti)

N° 14388 – 3° Premio Giubbotto Moto Guzzi

N° 1710 – 4° Premio Casco Moto Guzzi

N° 15882 – 5° Premio Bauletto in cuoio Moto Guzzi

