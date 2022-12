Mandello. Ora è davvero Natale: è tornata la sfilata dei carri

16 carri in parata per le vie di Mandello la sera della Vigilia

Da due anni la manifestazione si faceva attendere da mandellesi e non, desiderosi di respirare ancora la magia del Natale

MANDELLO – Attesa, desiderata, partecipata: la sfilata dei carri natalizi a Mandello è tornata. Dopo tre lunghi anni dall’ultima parata lungo le vie del paese in occasione della Vigilia, precisamente nel 2019, ora si può dire che è davvero Natale con il ritorno della manifestazione, una delle più acclamate tra quelle di ‘Magico Natale‘, dai cittadini mandellesi e non solo. Strade di nuovo brulicanti di gente con voglia di far festa per recuperare il consueto appuntamento del 24 dicembre, con partenza come da programma intorno alle 20.30 presso Viale della Costituzione, e arrivo in Piazza del Mercato dopo aver compiuto un corteo per le principali arterie cittadine. Qui gli Alpini hanno distribuito caldarroste e vin brulé.

A precedere i carri il corpo musicale mandellese e i Magi a cavallo, oltre alla slitta di Babbo Natale. Non sono mancati neanche protagonisti curiosi come una pecora addobbata a festa e degli alpaca, così come piogge di caramelle sulla folla. Tradizione mescolata a modernità e divertimento misto a sacralità, conditi con una buona dose di spirito natalizio, hanno caratterizzato i 16 carri, allestiti con tanto impegno dalle associazioni. Ciascuno è riuscito a trasmettere a modo suo uno spaccato di Natale che gli osservatori porteranno nel cuore, in attesa della prossima Vigilia.

GALLERIA FOTOGRAFICA ‘SFILATA DEI CARRI 2022’