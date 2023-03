Mandello. Riapre l’InfoPoint: inizia una nuova stagione turistica

Domani, sabato 1 aprile, primo giorno di apertura al pubblico

Come l’anno passato sarà collocato nella casetta di legno lungo il viale dei Giardini

MANDELLO – Con l’avvicinarsi di Pasqua è tempo per l’InfoPoint di Mandello di riaprire i battenti: domani, sabato 1 aprile, tornerà ad accogliere visitatori e turisti per fornire informazioni, supportarli e guidarli attraverso le bellezze che il territorio mandellese e non solo è in grado di offrire.

A gestire la struttura, riconosciuta da Regione Lombardia, sarà come di consueto la Pro Loco, supportata dal Comune di Mandello. Luogo di collocazione ancora una volta il viale dei Giardini, in attesa di avere un nuovo spazio da adibire a ufficio turistico, inserito nel progetto di riqualificazione dei giardini, con inizio lavori previsto per metà agosto.

Modificati invece gli orari d’apertura rispetto al 2022: nei mesi di aprile e maggio l’InfoPoint sarà aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 al mattino, e dalle 14.30 alle 18.00 al pomeriggio. Nel periodo di più alta stagione, comprendente i mesi di giugno, luglio e agosto, orario continuativo tutti i giorni dalle 10 alle 18. A settembre e fino a metà ottobre si ritornerà a seguire gli orari primaverili: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.