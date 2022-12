Mandello. Riqualificazione giardini, entro marzo affidati i lavori

Stringenti le tempistiche per avviare gli interventi

MANDELLO – Risultano stretti i tempi per la riqualificazione dei giardini pubblici di Mandello: gli interventi del primo lotto sarebbero dovuti partire già in autunno, ma hanno subito rallentamenti come la maggior parte dei cantieri. Entro marzo l’Amministrazione intende affidare i lavori, soprattutto per le stringenti scadenze dettate dai finanziamenti regionali: “Siamo in attesa di comunicazioni da parte della Soprintendenza per il progetto esecutivo, così da poter poi andare in gara e procedere con l’affidamento dei lavori. L’organo aveva disposto alcune prescrizioni, pertanto abbiamo dovuto apportare modifiche al progetto.”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Andrea Tagliaferri.

A supportare l’opera, che ha come obiettivo il miglioramento della fruibilità degli spazi a lago compresi tra Piazza Garibaldi e il Lido Comunale, ci saranno anche contributi comunali che, sommati ai fondi regionali, raggiungeranno la spesa totale di 90 mila euro.