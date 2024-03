Mandello. Screening ambliopia nelle scuole dell’Infanzia, 66 bimbi visitati

Screening di prevenzione sui problemi legati alla vista dei bambini in età di sviluppo

Il progetto con il Lions Club

MANDELLO DEL LARIO – In tutte le scuole dell’Infanzia di Mandello è stato eseguito per il secondo anno consecutivo lo screening di prevenzione sui problemi legati alla vista dei bambini in età di sviluppo. E’ avvenuto nei giorni 28 e 29 febbraio 2024.

Il progetto, inserito nel piano di diritto allo studio Assessorato Istruzione, fa parte dell’impegno del Lions Club di tutto il mondo nella lotta contro la cecità e mira ad individuare il rischio di ambliopia in tempo per poter prendere provvedimenti di prevenzione e di riabilitazione.

“In questo secondo anno – spiega l’Assessore Doriana Pachera – lo screening, efficace e per nulla invasivo, è stato effettuato sui nati entro il 31 dicembre 2020 e sui nati negli anni 2019 e 2018 che lo scorso anno erano risultati assenti nei giorni in cui venne a cadere la visita dell’ortottista”.

“I bambini esaminati dall’ortottista dott.ssa Giulia Battaglia, che da marzo 2024 sarà l’ortottista del reparto di oculistica dell’ospedale Manzoni di Lecco, sono stati 66” commenta l’Assessore.

“Dall’esame ben 21 bambini sono stati invitati ad effettuare un’ulteriore visita di controllo entro 6 mesi e a 6 è stato consigliato di sottoporsi con urgenza ad una visita oculistica di approfondimento – continua Doriana Pachera – A fronte di ciò, per sensibilizzare e informare gli educatori e gli insegnanti degli asili nido, della scuola dell’infanzia e primaria sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva, è stato organizzato dai Lions Club Riviera del Lario un corso in modalità on line di due ore nei giorni tra sabato 6 aprile 2024 dalle ore 9 alle ore 11 oppure mercoledì 22 maggio 2024 dalle ore 17 alle ore 19 con il titolo del corso “Bambini, vista e tecnologia“.