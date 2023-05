Mandello. Telefono Donna ospite al corso d’italiano per stranieri

Tre volontarie a lezione per spiegare come l’associazione aiuta le donne in difficoltà

A semplificare le interazioni alcune mediatrici

MANDELLO – Durante il corso di lingua italiana per stranieri a Mandello, lo scorso giovedì, sono arrivate delle ospiti speciali: tre volontarie di Telefono Donna Lecco che, accompagnate da mediatrici linguistiche, hanno spiegato alle frequentanti in cosa consiste il servizio offerto dalla loro associazione per le donne in difficoltà.

Una lezione molto speciale, diversa della altre programmate dall’Assessorato alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità per cittadini di paesi terzi, funzionale a far ottenere la certificazione A1 o A2. Un corso frequentato da sole donne, provenienti da svariate parti del mondo. Per questo si è deciso di coinvolgere Telefono Donna, luogo sicuro in cui raccontare il proprio disagio e dove si è pronti ad ascoltare senza giudizio.

Durante l’incontro è stato piegato che non si deve avere paura di parlare di eventuali violenze fisiche subite e soprattutto di non sentirsi in colpa. Si è poi passati a descrivere la violenza psicologica ed economica e quando queste in Italia diventano un reato perseguibile dalla legge. Le mediatrici traducevano in arabo, spagnolo, francese e inglese quello che Mariagrazia Zanetti, portavoce dell’associazione, diceva, azione necessaria alla corretta veicolazione delle informazioni.

“E’ stato un pomeriggio piacevole, soprattutto bello vedere donne asiatiche, africane, americane, australiane, europee che ascoltavano attente e poi che si confrontavano tra loro con sguardi e anche in un italiano semplice sì, ma sufficiente per potersi scambiare opinioni”, commenta Doriana Pachera, assessore alla Cultura, all’Istruzione e alle Pari Opportunità.

Al termine c’è stato un momento di convivialità con dolci, salatini e tè alla menta offerti dall’insegnante del corso.

“Ringrazio le volontarie di Telefono Donna Mariagrazia Zanetti, Laura Pelucchi e Luisa Busato per essere intervenute – dichiara l’assessore – e anche il dirigente scolastico dell’Istituto A. Volta prof. Massimiliano Craia per aver dato la possibilità di tenere il corso nelle aule del complesso e la fattiva collaborazione. Ricordo a tutte che il servizio Telefono Donna è attivo anche presso il Consultorio di Mandello il primo e terzo martedì del mese dalle 10 alle 12. E’ possibile anche contattare il servizio telefonicamente 0341363484 e per mail teldonnalecco@gmail.com“.