Mandello: una serata per far conoscere lo “Spazio Educativo Pit Stop”

Il ricavato sarà utilizzato a sostegno delle attività che verranno proposte agli iscritti

Appuntamento sabato 1 giugno dalle ore 19.15 presso la Polisportiva Mandello

MANDELLO DEL LARIO – Il Comune di Mandello del Lario in collaborazione con la Cooperativa sociale Sineresi, Polisportiva di Mandello del Lario, Associazione Sesta Classe e Associazione Fuoriclasse, propongono una serata per far conoscere lo “Spazio Educativo Pit Stop“. L’appuntamento è per sabato primo giugno dalle ore 19.15 presso la Polisportiva Mandello in Via Pramagno numero 10.

“Pit Stop è una realtà educativa a supporto dei bambini e dei ragazzi attiva da anni sul nostro territorio – spiega Guido Zucchi, assessore ai Servizi sociali di Mandello del Lario – Per divulgare la conoscenza di questo servizio, dei suoi obiettivi e delle attività ma anche per avere una partecipazione attiva nel raggiungimento degli obiettivi, i ragazzi del Pit Stop organizzano, preparano e servono una cena in collaborazione con le Associazioni che hanno aderito all’iniziativa”.

“L’attività si inserisce tra quelle proposte dal progetto ‘Alleanze Educative’, con capofila l’Impresa Sociale Girasole, che ha la finalità di prevenire e contrastare la povertà educativa mediante l’attivazione di spazi educativi extra scolastici nel territorio della provincia di Lecco”, conclude Guido Zucchi.

Il ricavato della serata sarà utilizzato a sostegno delle attività che verranno proposte agli iscritti. Cena completa a persona (13 euro). Durante la serata è prevista l’animazione per i più piccoli. Per informazioni mandare una e-mail a: associazione.sestaclasse@gmail.com