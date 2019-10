Mandello. Viaggio ai mercatini natalizi con la Pro Loco, aperte le iscrizioni

Gita Friburgo e Basilea il 14 e 15 dicembre, con la Pro Loco di Mandello

Programma e informazioni per iscriversi

MANDELLO – La Pro Loco di Mandello organizza una gita ai mercatini natalizi di Friburgo e Basilea che si svolgerà in due giorni, il 14 e il 15 dicembre.

Il programma prevede sabato 14 dicembre la partenza da Mandello p.le Guzzi ore 6.00, sosta lungo il percorso, arrivo a Friburgo. “Visiteremo la città considerata la Capitale della Foresta Nera il cui monumento icona è senza dubbio la Cattedrale Gotica di Nostra Signora, una delle più belle della regione – spiegano dalla Pro Loco – Pranzo libero e tempo a disposizione per i Mercatini allestiti nello splendido centro storico. Cena e pernottamento a Schonau, un paese a metà strada tra Friburgo e Basilea”

“Domenica colazione in Hotel e partenza per Basilea adagiata sulle rive del Reno nel punto in cui si incontrano i confini di Svizzera, Francia e Germania. Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale nel cuore della città, nel centro storico, decorato a festa per il Natale. Alle ore 14.00 ritrovo per la visita guidata di Basilea, al termine partenza per Mandello”.

Iscrizioni

La quota individuale di partecipazione è di 160 euro per i soci, 170 euro per i non soci con supplemento singola di 25 euro. La quota comprende: Viaggio d’andata e ritorno con autobus privato, sistemazione in Hotel in camere doppie con servizi privati (singole con supplemento), trattamento di mezza pensione (bevande escluse), e assicurazione obbligatoria. Sono esclusi: i pasti di mezzogiorno ,le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, ingressi non indicati e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Le iscrizioni accompagnate da un acconto di 100 euro si ricevono presso la PRO LOCO di Mandello ogni martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso la biglietteria del Cinema Teatro in occasione del Cineforum e presso il negozio di abbigliamento VANE in via C. Battisti 5 fino ad esaurimento posti, il saldo entro e non oltre venerdì 29 novembre 2019.

Potranno essere necessarie variazioni al programma per esigenze tecniche e logistiche.