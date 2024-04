Parcheggi a pagamento: tutte le novità a Mandello

Da oggi, lunedì, il rilascio dei bollini blu, quest’anno chiamati “permessi”

I residenti già titolari del permesso potranno pagare tramite pago PA e scaricare dal sito il bollettino per il rinnovo

MANDELLO – Scatta da oggi, lunedì, la possibilità di richiedere il ‘Bollino blu 24/25’ per i parcheggi a pagamento di Mandello, con qualche novità. Da quest’anno il “bollino blu” si chiamerà “permesso”: si tratta di un bollino dematerializzato che permetterà al detentore di lasciare la propria auto in sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce di colore blu presenti in paese, senza dover pagare la sosta oraria. I controlli saranno effettuati da remoto in base alla targa comunicata.

Principale novità per i residenti già in possesso del bollino blu 2023 è di poter rinnovare il permesso tramite pago PA seguendo la procedura online, senza recarsi presso gli uffici comunali. Se non si è in grado di effettuare la procedure online per la stampa dell’avviso di pagamento, o in tutti gli altri casi, ci si potrà recare presso il Comando di Polizia Locale aperto negli orari indicati nel pdf informativo in fondo all’articolo.

In alternativa, sempre i residenti già muniti di bollino blu nel 2023 potranno recarsi, qualora risultasse difficoltosa per loro la procedura online, all’Ufficio protocollo – palazzo comunale, negli orari di apertura (Lunedì, Mercoledì, Venerdì 10.00 -13.00 e Mercoledì anche 16:00-18:00).

Per tutti gli altri casi ovvero residenti non in possesso di bollino blu nel 2023, affittuari, proprietari di seconde case, titolare/dipendente di attività economica in zona lago, azienda/società con titolare residente, per munirsi di bollino blu sarà necessario recarsi nei giorni feriali dal 15 al 30 aprile presso il Comando di Polizia Locale, in Via Manzoni – 36 nei giorni e orari espressi sempre nella comunicazione allegata a fondo pagina.

Il costo di rilascio per i residenti è di 15 euro, 50 euro per gli affittuari e proprietari di seconde case e 30 per titolare/dipendente di attività economica in zona lago. Possibilità di richiedere il bollino blu secondo le modalità previste fino al 10 maggio: il permesso avrà validità fino a marzo 2025.

Maggiori informazioni anche sul sito: https://www.comune.mandello.lc.it/it-it/novita/avvisi/2024/viabilita-e-trasporti/rilascio-bollino-blu-permesso-2024-2025-311780-1-c370eb91cbbd8576b38e217ef40614de