Parco Ulisse Guzzi ad Abbadia: ‘nuovo volto’ presentato ai cittadini

Venerdì 24 marzo l’incontro con la popolazione abbadiense

Grazie ai 500 mila euro del bando ‘Rigenerazione urbana’, il parco assumerà una nuova conformazione

ABBADIA – Sarà presentato alla cittadinanza il progetto interessante la rigenerazione urbana del Parco Ulisse Guzzi ad Abbadia. Dopo l’approvazione del progetto definitivo, avvenuta a inizio anno, il Comune ha deciso di organizzare un incontro aperto ai cittadini per illustrare quali sembianze assumerà la zona a lago in località Poncia. Luogo di confronto sarà la sala civica Don Carlo Gnocchi, in cui interverranno, a partire dalle ore 20.45, anche Pietro Luconi e Sergio Fumagalli, progettisti e architetti.

Chioso rinnovato, bagni e docce per i fruitori dell’area, nuovo campo da beach volley, cucina sfruttabile dalle associazioni del paese saranno le principali opere, insieme alla riqualificazione che coinvolgerà gli impianti. L’avvio dei lavori è atteso per fine estate, con probabile conclusione prima di metà 2024.