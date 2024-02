Passato e futuro di Varenna nella nuova variante PGT

Iniziato l’iter per la revisione del Piano Governo Territorio nel comune sul lago

“Nuova variante per salvaguardare l’immagine di Varenna, proiettandola nel futuro”

VARENNA – Il Comune di Varenna ha avviato il procedimento per la revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del borgo rivierasco.

“La necessità della nuova variante nasce dall’esigenza di salvaguardare l’immagine di Varenna che l’ha resa famosa nel mondo – precisa il sindaco Mauro Manzoni – dotandola di normative capaci di leggere la sua tradizione e nello stesso tempo aprendola alle sfide dei prossimi anni. A questo proposito ci siamo avvalsi di uno studio professionale di provata esperienza soprattutto nel campo della conservazione e dello sviluppo dei centri urbani lombardi con caratteristiche ambientali e storico-artistiche di pregio”.

La variante al P.G.T. sarà redatta dall’architetto Giuseppe Barra, di Varese. Ha ricoperto importanti ruoli istituzionali e amministrativi in Enti sovra comunali e regionali, tra i massimi esperti nelle normative riguardo l’individuazione dei Beni Paesaggistici. Dal 1990 è stato estensore di numerosi P.R.G. e successivi P.G.T. con particolare riferimento ai Comuni Lombardi inseriti nelle aree cosiddette fragili e soggetti a tutela ambientale e di rispetto urbano.

La variante al P.G.T. sarà finalizzata innanzitutto a recepire le nuove direttive regionali in materia di contenimento del consumo del suolo e di attivazione dei processi di rigenerazione urbana e prevede diverse azioni: la Revisione del Documento di Piano, in particolare per quanto riguarda le scelte strategiche ai fini di una migliore valorizzazione di Varenna rispetto al contesto socioeconomico ed ambientale/paesaggistico; la revisione del Piano delle Regole per quanto concerne gli aspetti di valorizzazione del nucleo di antica formazione, al fine di favorire un recupero qualificato del patrimonio architettonico e del tessuto di matrice storica, con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici.

Chiunque abbia interesse, in particolar modo per gli interessi diffusi, potrà presentare le

proprie istanze relative a proposte e suggerimenti quali contributi partecipativi alla redazione della Variante Generale del P.G.T. al protocollo generale del comune di Varenna entro le ore 12 del 29 marzo.

Le istanze potranno essere presentate in carta libera secondo il modello pubblicato sul sito

web del Comune, in duplice copia, sia l’istanza che gli allegati, o recapitate direttamente al protocollo mediante posta telematica all’indirizzo PEC: varenna@comune.varenna.legalmailpa.it.