Perledo non avrà più una Pro Loco: “Grave danno per il paese”

Una notizia che ha scioccato il paese, presa dopo l’assemblea dei soci

Alla base della decisione, stando alle dichiarazioni dell’associazione, la mancanza di un tesoriere

PERLEDO – Un fulmine a ciel sereno ha colpito il paese di Perledo, proprio a ridosso della stagione turistica: la Pro Loco chiuderà i battenti. Una decisione inattesa, prese durante l’assemblea dei soci di sabato scorso in sala civica.

Nel comunicato rilasciato dall’associazione si legge: “Caro socio, con immensa tristezza siamo a comunicarvi che ieri all’assemblea dei soci si è deliberato, come ultimo punto dell’ordine del giorno (‘Varie ed evenutali’) la chiusura definitiva del nostro ente PRO LOCO PERLEDO. Purtroppo nonostante mesi di ricerche non si è trovata una persona disponibile ad assumere il ruolo fondamentale di Tesoriere, che potesse permettere un futuro e una continuità dell’ ente e che le nuove normative del terzo settore rendono indispensabile. Ringraziamo tutti coloro che ci ha sostenuto ed incoraggiato. Crediamo di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Grazie. CDA Pro Loco”.

Dunque risulterebbe la mancanza di un tesoriere e l’indisponibilità di quello attuale a continuare a ricoprire le cause scatenanti di questa presa di posizione. Nessuno avrebbe mai immaginato che tra i punti all’ordine del giorno (approvazione del bilancio all’ultimo esercizio, resoconto delle attività dell’anno 2023, ‘Il futuro della Proloco’ e appunto ‘Varie ed eventuali’) si mettesse anche un punto al percorso di questa realtà, soprattutto vista la convocazione ordinaria dell’assemblea che invece, stando allo Statuto, avrebbe dovuto essere straordinaria per prendere una scelta simile.

“Una vera e propria doccia fredda che ci lascia basiti e rappresenta un grave danno per il paese, considerato che siamo oramai in stagione turistica – chiosa il vicesindaco Mauro Gumina -. Si sarebbe potuto optare per soluzioni diverse, come ad esempio l’elezione di un nuovo direttivo. Non più tardi di un mese e mezzo fa sono stato coinvolto nell’incontro per la definizione dei contenuti del nuovo sito internet e nulla faceva pensare ad un simile risvolto, l’atmosfera era molto collaborativa e si è parlato addirittura dell’apertura di un museo alla cui gestione l’associazione si era resa disponibile a collaborare”.