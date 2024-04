Pontilisti a Oliveto Lario, la soluzione arriva dalla Navigazione Laghi

Per i comuni con più di un pontile, Navigazione metterà a disposizione un contributo

Piazza: “Grazie per aver trovato questa prima soluzione utile e attesa dal territorio”

OLIVETO LARIO – “Grazie alla Navigazione laghi e all’autorizzazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il problema dei pontilisti a Oliveto Lario può dirsi risolto: si è deciso che per i comuni che hanno più di un pontile, la Navigazione metterà a disposizione un contributo per poter assolvere a questa funzione e offrire il servizio di assistenza alle navi della Navigazione in piena sicurezza“.

Lo ha fatto sapere il Sottosegretario regionale lecchese Mauro Piazza. “Questa richiesta va incontro alle necessità dei piccoli comuni con più pontili che altrimenti sarebbero stati penalizzati: è un primo punto di inizio che a tendere potrebbe anche essere esteso agli altri comuni con pontile”.

“Voglio ringraziare il Gestore Governativo dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como Pietro Marrapodi e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver giocato di squadra e trovato una prima soluzione utile e attesa dal territorio, lasciando ad altri le polemiche strumentali: per ottenere soluzioni efficaci ci vuole tempo, studio e analisi e non improvvisazione con comunicati stampa” ha concluso.