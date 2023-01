Provincia. 500mila euro per interventi sulla Sp72 tra Abbadia e Colico

Risanamento carreggiata e banchine, riasfaltatura dei tratti particolarmente degradati

LECCO – La Provincia di Lecco ha approvato il progetto relativo agli interventi di rifacimento dei piani viabili sulla strada provinciale 72 da Abbadia Lariana a Colico, per complessivi 500.000 euro. I lavori sono finalizzati al ripristino, relativamente alle pavimentazioni, delle condizioni di sicurezza della circolazione in alcuni tratti della strada provinciale 72 attraverso un risanamento della carreggiata e delle banchine stradali. Nello specifico l’intervento consiste nella fresatura degli strati di asfalto usurati, procedendo poi con la successiva riasfaltatura della piattaforma stradale di alcuni tratti particolarmente degradati o con condizioni di sicurezza compromesse.

“La Provincia di Lecco – sottolinea il Vicepresidente e Consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli – è fortemente impegnata per migliorare i collegamenti viabilistici verso l’alto lago e la Valtellina. Le risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per complessivi 3 milioni di euro, saranno prontamente impegnate per avviare i cantieri. Questo primo intervento di 500.000 euro rappresenta pertanto l’avvio di una serie di opere di riqualificazione (rifacimento piani viabili, rinforzo cigli stradali, rifacimento parapetti, protezione pareti rocciose) utili per migliorare il grado di servizio dell’importante arteria stradale, anche in relazione alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026”.