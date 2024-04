Scarica piastrelle nei boschi di Mandello, rintracciato il responsabile

Individuato grazie all’aiuto del sistema di videosorveglianza e al lavoro delle forze dell’ordine

Sicuramente verrà sanzionato con una pesante multa ma potrebbero scattare anche risvolti penali

MANDELLO – Alla fine è stata rintracciata la persona che, alcuni giorni fa, aveva scaricato nei boschi sopra la frazione di Somana, a Mandello, una grande quantità di piastrelle, materiale di risulta, probabilmente, di lavori di ristrutturazione. Il sindaco Riccardo Fasoli aveva stigmatizzato via social il fatto ricordando l’impegno del comune per contrastare simili atti di inciviltà: “I nostri operai passano metà del loro tempo a rincorrere i balordi come te”.

Grazie anche all’aiuto telecamere e al lavoro della forze dell’ordine, nelle scorse ore il responsabile è stato rintracciato e verrà sanzionato con una pesante multa per abbandono di rifiuti e potrebbe anche scattare una denuncia penale. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco.