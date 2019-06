L’incontro si terrà ad Abbadia Lariana il 13 Giugno alle 21

Promotori dell’iniziativa l’associazione “Tartufai lariani”

ABBADIA LARIANA – “Primo soccorso per i nostri amici a quattro zampe” è questo il tema centrale della serata in programma ad Abbadia Lariana giovedì 13, con inizio alle 21, nella sala civica don Gnocchi di via Nazionale, proposta dall’associazione “Tartufai lariani”.

Relatore sarà Nico Tavian, veterinario, che spiegherà come agire in caso di emergenza.

Quando si vive con un cane o un gatto, soprattutto se cuccioli è bene essere pronti ad eventuali rischi di avvelenamento.

Nel malaugurato caso che Fido o Micia ingeriscano sostanze tossiche è necessario agire con calma e determinazione. In caso di ingestione bisognerebbe indurre l’animale al vomito facendogli bere acqua salata per allontanare le sostanze tossiche dallo stomaco.

C’è poi il rischio inalazione e in quel caso il consiglio è di aerare l’ambiente e in caso di necessità fare la respirazione bocca a bocca, seppur non così semplice. Nel corso della serata l’argomento verrà approfondito presentando vari casi.

Per informazioni: tartufailariani@gmail.com