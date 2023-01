Servizio Civile nel Soccorso Bellanese, un’esperienza per i giovani

Volontariato retribuito nell’associazione del Soccorso Bellanese

Rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Domande on line entro il 10 febbraio

BELLANO – Un’esperienza per crescere: il Servizio Civile è un’opportunità importante per i giovani e anche il Soccorso Bellanese aderisce al progetto mettendo a disposizione otto posti per gli interessati.

L’iniziativa è rivolta alla fascia d’età 18-28 anni e prevede un periodo di 12 mesi per un totale di 25 ore settimanali e un rimborso di 444,30 euro mensili.

E’ possibile inviare la domanda di partecipazione on line entro il 10 febbraio con identità digitale Spid. Per informazioni è possibile contattare Paolo Rusconi (338.3917642), presidente dell’associazione bellanese.