Sostegno ai ragazzi, a Bellano parte il progetto “Studiamo Insieme”

Un’attività per offrire sostegno allo studio ai ragazzi del primo triennio delle superiori

Il sindaco: “C’è chi aiuta gli altri a crescere mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze”

BELLANO – La nuova iniziativa promossa dal Comune di Bellano e in collaborazione con l’Associazione “Sesta Classe”, prende il nome di “Studiamo Insieme” ed è focalizzata per i concittadini più giovani. Si tratta di una nuova attività ideata per offrire sostegno allo studio ai ragazzi che frequentano il primo triennio delle scuole superiori. Peculiarità della proposta è che le lezioni sono preliminarmente proposte agli studenti dai loro coetanei: ragazzi del secondo biennio delle superiori, studenti universitari o neolaureati.

“È una sorta di patto di collaborazione fra coetanei, che coinvolge i giovani di Bellano – spiega il sindaco Antonio Rusconi -. Un momento in cui c’è chi aiuta gli altri a crescere, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze. L’intenzione è di dare avvio al progetto nei mesi di aprile e maggio, in base anche alla disponibilità dei tutor. Prima di poter dare avvio a questa iniziativa, infatti, sarà necessario verificare la disponibilità dei giovani interessati a diventare tutor. È importante che i tutor sappiano che il loro impegno nel fornire aiuto nello studio sarà regolarmente retribuito, con un compenso di 12 euro all’ora. Parallelamente, chi aderirà all’iniziativa perché necessita di supporto nello studio verserà un contributo ‘una tantum’ di 40 euro”.

“Siamo davvero lieti di aver trovato in questa associazione il partner ideale per proporre l’iniziativa ai nostri ragazzi – commenta il sindaco con delega all’istruzione – Grazie a questa collaborazione il progetto, che sarà seguito anche dall’Assessore ai servizi alla persona Jessica Vanelli e sarà avviato e supervisionato da un referente senior esperto, si presenta ben inserito nel tessuto sociale del nostro paese”.

“Da tempo pensavamo di dare vita a questo progetto e ora, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale possiamo concretizzarlo. Avendo trovato i fondi necessari, adesso possiamo pensare alle risorse umane e dare avvio all’iniziativa” ha concluso Giusy Rossi, Presidente del sodalizio.

I giovani interessati a operare come tutor potranno presentare la propria candidatura, indicando materie e disponibilità oraria, entro domenica 24 marzo, all’Infopoint, inviando una mail all’indirizzo infopoint@comune.bellano.lc.it o telefonando al 335.1752102.