Statale 36. Lavori nelle gallerie tra Mandello e Bellano, chiusure notturne

Manutenzione straordinaria degli apparati e impianti a servizio delle gallerie

Chiusure nelle notti del 6 aprile (direzione Sud) e del 14 aprile (direzione Nord)

LECCO – Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria degli apparati e impianti a servizio delle gallerie “Regoledo”, “Fiumelatte”, “Scoglio” e “Luzzeno” tra il km 57,700 ed il km 75,230 nei comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, lungo la statale 36 “del lago di Como e dello Spluga.

Per mitigare i disagi al traffico e permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza l’intervento verrà svolto in orario notturno, nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dal km 75,350 al 57,700, direzione Sud domani 6 aprile dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. Per via delle limitazioni al traffico, i veicoli che viaggiano in direzione Milano, dovranno lasciare la statale allo svincolo di Bellano (km 75,200), percorrere la viabilità provinciale e rientrare in statale allo svincolo di Abbadia Lariana (km 57,300).

In direzione Sondrio, invece, la statale sarà chiusa dal km 57,300 al km 75,200, nella notte di giovedì 14 aprile dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato lungo la strada provinciale 72 tra gli svincoli di Abbadia Lariana (57,300) allo svincolo di Bellano (km 75,200).