Statale 36: nuovi asfalti, due notti di lavori a Colico

Lavori notturni in zona Trivio Fuentes sulla SS36

Stanotte e domani cantieri dalle 21 alle 6

COLICO – Anas ha programmato i lavori di ripristino della pavimentazione lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, tra le province di Lecco e Como.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione, è previsto il restringimento della carreggiata sud (Lecco) tra Trivio Fuentes (km 91,600) e galleria ‘Villatico’ (km 88,600), con transito sempre garantito sulla corsia libera. A nord di Trivio Fuentes, tra la rotatoria S. Agata (km 95,950) e l’innesto con la statale 340 dir (km 96,700), è previsto invece il senso unico alternato.

Infine, per consentire l’intervento in carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo di Trivio Fuentes, sarà temporaneamente interdetta al traffico la rampa di ingresso dalla rotatoria S. Agata, con deviazione del traffico proveniente da Chiavenna sul ramo di svincolo parallelo alla statale lungo Via Al Trivio e lungo la rampa ‘L’ di immissione in statale 36. La deviazione sarà indicata in loco tramite apposita segnaletica.

I lavori saranno eseguiti nelle notti di oggi 11 agosto e domani 12 agosto, nella fascia oraria 21 – 6.