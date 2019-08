Torna Sonica Festival: per la 15^ edizione obiettivo “plastic free” e ospiti internazionali

La formula non cambia: concerti live con ospiti nazionali e internazionali

Dal 29 al 31 agosto a Mandello torna il Sonica Festival

MANDELLO – Anche quest’anno Sonica Associazione con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario organizza “Sonica Festival” dal 29 al 31 agosto in piazza del Mercato a Mandello. La formula è sempre la stessa: concerti live con ospiti nazionali e internazionali, animazione grandi e piccoli, buona cucina.

Le novità

Le novità di questa edizione sono molte: gli organizzatori si sono impegnati per garantire l’ecosostenibilità dell’evento utilizzando materiali biodegradabili per quanto riguarda tutti i prodotti monouso. “Anche se il 100% plastic free è un obiettivo lontano per la 15^ edizione l’associazione riuscirà a garantire un buon 95%. Si tratta di un passo importante e obbligato”.

I nomi di punta

Riguardo la programmazione musicale oltre ricordare il nome di punta del sabato Sud Sound System il venerdì sul palco di Sonica festival ci sarà Omar Souleyman.

Omar Souleyman è un’artista siriano nato nel villaggio di Tell Tamer vicino alla città di Ra al-‘Ayn nella regione nord-orientale della Siria, inizia la sua carriera negli anni novanta come cantante ai matrimoni nella provincia di Hassaké, registrando centinaia di cassette dal vivo distribuite a livello locale. L’artista viene notato dal produttore e musicista californiano di origini irachene Mark Gergis, che nel 2006 pubblica Highway to Hassake, una raccolta di brani di Souleyman per l’etichetta Sublime Frequencies. Da allora l’artista siriano è stato invitato a esibirsi in numerosi festival internazionali e ha suonato al Nobel Peace Prize Concert di Oslo nel dicembre 2013. Nel 2011 ha realizzato tre remix dall’album Biophilia di Björk inseriti all’interno delle Crystalline Series. Oggi l’artista siriano ha centinaia i milioni di visualizzazioni su youtube.

In apertura a Omar Souleyman un altro importante artista romano famoso in tutto il mondo: Dario Rossi. Con quasi 500.000 mi piace in Facebook e conosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori street drummer, Dario Rossi rappresenta un unicum nella scena musicale elettronica per il modo assolutamente originale che ha per produrla: il suo set composto da secchi, pentole e altri oggetti riciclati è ormai virale e dal 2015 il suo tour tocca incessantemente tutte le più importanti capitali e festival: Budapest (Sziget Festival), Bruxelles, Oslo, Copenaghen, Praga, Parigi, e Barcellona, dove si è esibito ancora una volta come atto di apertura del famoso dj Luciano.

Giovedì infine l’organizzazione ha deciso di organizzare una grande festa di compleanno per celebrare i 15 anni del festival, sul palco ci saranno i Babbutzi Orkestar e i loro ritmi balkan. Altra novità della quindicesima edizione sarà l’evento Skate Contest presso lo skate park dei giardini pubblici organizzato in collaborazione con l’Asd Vibes nel pomeriggio di sabato (ore 16).

Sud Sound System

E’ partito il “Sciamu a ballare tour 2019” dei Sud Sound System. E a 15 anni dall’uscita del brano che dà il nome al tour e che più ha fatto (e fa ancora) ballare mezza Europa, Terron Fabio, Nandu Popu e Don Rico sono ancora pronti per infiammare le piazze e le spiagge d’Italia e del mondo con il loro reggae. Anche questa volta, i maestri della dancehall italiana promettono uno show carico di emozioni, tanta reggae music in salentino style e vibrazioni positive, le stesse che portano in giro per il mondo dai primi anni ’90, quando iniziò una carriera ormai quasi trentennale ricca di grandi successi. Il gruppo ripercorrerà sul palco 28 anni di storia con una scaletta ricca di colpi di scena e brani che hanno emozionato grandi e piccini, rivoluzionando una terra che della musica ha in seguito fatto la sua punta di diamante insieme all’immensa cultura millenaria.

Il programma in breve

GIOVEDI’ 29 “La grande festa di compleanno per i 15 anni” – Babbutzi Orkestar + Ex Monroe – dalle 18: animazione per bambini

“La grande festa di compleanno per i 15 anni” – Babbutzi Orkestar + Ex Monroe – dalle 18: animazione per bambini VENERDI’ 30 – Omar Souleyman (Siria) + Dario Rossi Live

– Omar Souleyman (Siria) + Dario Rossi Live SABATO 31 – Sud Sound System + Senz’r (vincitore del contest “Suona a Sonica”). Dalle 14 “laboratori di giocoleria per bambini. Dalle 16 “skate contest”

Info