Varenna. Aspettando Capodanno in piazza, tra dj set e divertimento

Balli e countdown in piazza San Giorgio

A dare spettacolo in consolle dj Barria, insieme al giovane Petruzzellis

VARENNA – In occasione della festa di Capodanno, la notte del 31 dicembre, si terrà presso Piazza S. Giorgio lo spettacolo di fine anno con dj Barria in consolle. La musica e il divertimento inizieranno dopo cena attorno alle 22.00, fino al countdown che porterà alla mezzanotte, per proseguire poi fino alle due del del mattino con musica anni ’80, anni ’90, revival e disco dance. In consolle anche il giovane Giorgio Petruzzellis, in arte dj Gio.