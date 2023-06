Varenna. La Festa del Lago si farà: fuochi e rievocazione i protagonisti

Una tradizione che si rinnova con tre giorni di festa

Attesi lo spettacolo pirotecnico e l’immancabile rievocazione dello sbarco dall’Isola Comacina a Riva Grande

VARENNA – Come ogni anno in questo periodo, da quaranta edizioni (contando quella che sta per andare in scena), non mancherà la Festa del Lago a Varenna. Tre giorni di celebrazioni storici quanto gli elementi che la compongono, pronti a diventare i protagonisti indiscussi dell’evento.

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio a rendere movimentate e frizzanti le acque lacustri sarà proprio la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Varenna, con il patrocinio del Comune.

A brillare nella notte varennese saranno i fuochi d’artificio, ammirabili lungo la Passerella Giorgio Mornico e lungo la sponda del lago a partire dalle ore 23.15 di sabato 1 luglio. Il giorno seguente, domenica 2 luglio, toccherà alla pietra miliare della festa: la rievocazione storica dello sbarco dei rifugiati dall’Isola Comacina alla Riva Grande, con inizio alle ore 22.00

Per tutti i tre giorni di festa, a partire da venerdì 30 giugno, località Olivedo si trasformerà in un’area street food, attrezzata con tavolini e piccole strutture di food truck con i migliori prodotti cucinati al momento della cucina italiana, dalle ore 11 fino a tarda sera.

“Un ringraziamento speciale – comunica la Pro Loco – alla Navigazione Laghi per la corsa in autotraghetto con partenza da Varenna per Menaggio e Bellagio a mezzanotte e mezza. Il servizio aggiuntivo renderà accessibile la manifestazione agli amici provenienti dall’intero bacino centrale del Lario”.

Tutte le informazioni sulla ‘Festa del Lago’ ai seguenti indirizzi (www.varennaturismo.com, www.facebook.com/pagina.varennaturismo) e contattando Infopoint Varenna al numero 0341 830367.