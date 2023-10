Varenna. Piano per il Diritto allo Studio approvato: oltre 73 mila euro investiti

Tra le uscite voce più alta il trasporto scolastico, pari a 53.500 euro

Finanziate attività educative, assistenza agli alunni con disabilità, borse di studio e libri di testo

VARENNA – Nell’ultima seduta di consiglio comunale, l’Amministrazione di Varenna ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio 2023/2024. L’investimento sarà pari a 73.600 euro.

Il piano prevede diversi capitoli di spesa, che andranno a interessare i bambini della scuola dell’infanzia, i venti bambini della scuola primaria e i ventuno ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Sono confermati i finanziamenti per le attività educative dell’Istituto Comprensivo “Mons. L. Vitali” di Bellano, i contributi per le attività didattiche destinate agli alunni diversamente abili e le borse di studio per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie e dell’università.

Allo stesso modo risultano approvati i contributi per il trasporto scolastico verso il plesso di Bellano, coperti dal Comune per l’88%, per una cifra pari a 53.500 euro. Per l’abbonamento scuolabus l’Amministrazione ha previsto una quota da parte delle famiglie di circa 6.400 euro.

L’ Amministrazione Comunale intende inoltre riconoscere un versamento alle famiglie per ogni bambino iscritto alle scuole dell’Infanzia e alle scuole primarie di Bellano e di Lierna, che sarà determinato dalla Giunta comunale e parametrato secondo le tabelle ISEE di riferimento.