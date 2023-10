Decorazioni a tema in piazza San Giorgio

Turisti e varennesi ad ammirare gli allestimenti

VARENNA – Il paese di Varenna si è vestito di magia per Halloween. In attesa del 31 ottobre, ormai alle porte, moltissimi turisti e varennesi hanno potuto ammirare e visitare le decorazioni a tema posizionate in piazza San Giorgio.

Arco della felicità, zucca gigante e altri allestimenti hanno fatto la gioia di grandi e piccini, che hanno voluto immortalarsi tra queste speciali coreografie autunnali.