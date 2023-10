Varenna. Una cinquantina alla Festa dei Patriarchi

A Villa Cipressi un momento di convivialità per gli anziani del paese

Pranzo offerto dal Comune, buona musica e omaggi a caratterizzare la giornata

VARENNA – Un piacevole ritorno alla convivialità, nel segno della buona cucina, della musica e dello stare insieme: questa è stata la Festa dei Patriarchi andata in scena ieri, domenica, a Villa Cipressi di Varenna. Una cinquantina i partecipanti, anziani del paese a cui il Comune ha offerto il tradizionale pranzo per passare, nella splendida sala del Pergolato, una giornata in allegria.

Un appuntamento lungamente atteso da tutti e che ogni anno, in autunno, si ripete puntualmente. I Patriarchi si sono ritrovati, e durante il pranzo, hanno potuto anche

ascoltare della buona musica e canzoni revival eseguite dai fratelli Dario e Renzo

Frate.

Alla fine del pasto è stato consegnato un omaggio floreale alle signore e una bottiglia di vino ai signori, da due figuranti vestiti da Renzo e Lucia, celebri protagonisti del romanzo ‘Promessi sposi’ di Alessandro Manzoni.