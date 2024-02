Villa Monastero sempre più bella: riqualificati il giardino botanico e la villa

Il 2 marzo la riapertura al pubblico, grazie ai fondi Pnrr svolti importanti lavori

“Villa Monastero è un patrimonio di tutti i cittadini della nostra provincia”

VARENNA – Alla vigilia della riapertura stagionale di Villa Monastero, fissata il prossimo 2 marzo, la Provincia di Lecco ha presentato stamattina, in maniera molto dettagliata, gli interventi di riqualificazione, realizzati grazie ai fondi Pnrr, che hanno coinvolto sia la villa che il giardino botanico.

“Villa Monastero è un patrimonio di tutti i cittadini della provincia – ha detto la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann -. Sono particolarmente affezionata a questo luogo perché ogni momento ci riserva visioni diverse. Grazie ai fondi Pnrr è stato fatto un grande lavoro. Un particolare ringraziamento e un plauso a tutti i dipendenti della provincia che, a vario titolo, si sono impegnati in queste opere di riqualificazione. Villa Monastero è un punto di riferimento per tutta la provincia e per tutto il lago”.

Dopo un breve video che ha sintetizzato per immagini il prima e il dopo lavori, è stato dato spazio a Valerio Cozzi, architetto landscape designer che si è occupato del giardino botanico e a Marco Cristiano Valsecchi, architetto che si è occupato della villa.

“Identità, resilienza, integrazione e sicurezza: questi gli obiettivi che abbiamo perseguito nel portare avanti il progetto di riqualificazione. Ci siamo trovati davanti grossi problemi da risolvere a partire dai fenomeni erosivi che interessavano il giardino – ha spiegato Cozzi -. Dopo le prime analisi preliminari abbiamo rimosso gli alberi che necessitavano di essere abbattuti e le piante infestanti. Quindi ci si è concentrati sul restauro degli elementi scultorei, sul ripristino funzionale e pulitura delle due fontane e sulle balaustre. Quindi abbiamo creato il ‘Giardino delle Monache’ con essenze officinali e inserito cinque ulivi. Interventi sono stati eseguiti anche sugli impianti elettrici e idrici, eseguite anche opere di contenimento del terreno e risoluzione dei problemi di ristagni idrici”.

Tra le curiosità, durante i lavori al giardino botanico è stato anche rinvenuto un ulivo del 1.700. In una prossima fase, invece, sono in programma interventi di educazione civica per impedire che il pubblico usi le foglie delle agavi per incidere firme e messaggi di vario tipo, una pratica che danneggia le piante.

L’architetto Valsecchi è invece entrato nel merito dei lavori che hanno interessato la villa: “E’ stata rifatta la copertura con l’eliminazione dell’amianto e abbiamo messo mano a diversi comignoli – ha spiegato -. Grazie ai lavori ora è possibile accedere al loggiato al primo piano, un balcone sul lago molto bello che offre un punto di vista interessante. Sono stati posi eseguiti interventi su intonaco, modanature, cornici e gli elementi lapidei. Stiamo lavorando sui sistemi oscuranti e i portoni in legno. E’ stato anche restaurato il pavimento del belvedere sul lago (glorietta). Infine è stato ridato il giusto lavoro anche all’apparato decorativo”.

Da parte di tutti un ringraziamento alla Soprintendenza, in particolare all’architetto Sintini: “Grazie per un supporto che non era affatto scontato, ci ha affiancato lungo tutto questo lavoro” ha aggiunto la presidente Hofmann.

La conferenza stampa si è conclusa con il ricco calendario di mostre e iniziative culturali che coinvolgeranno Villa Monastero per tutto il 2024: “Un programma culturale studiato appositamente per entrare il relazione con i lavori svolti – ha detto Anna Ranzi, conservatore di Villa Monastero -. Le iniziative sono frutto della consueta e proficua collaborazione con i collezionisti privati e traggono anche spunto dalle ricorrenze di importanti anniversari che si tengono nel corso del 2024″.

Tutte le informazioni su www.villamonastero.eu.