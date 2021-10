“ZTL a Moregallo? Risolverà i problemi diurni ma non quelli notturni”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice in merito alla ZTL al Moregallo

La misura è stata istituita dal Comune di Mandello per cercare di porre un freno ai disagi e all’inciviltà soprattutto d’estate

MANDELLO – “Buongiorno redazione, apprendo dai vostri articoli le iniziative riguardanti la frazione in oggetto.

Tale iniziativa non può che essere accolta con un moderato entusiasmo. Moderato in quanto non capisco perché i clienti delle attività non debbano pagare il parcheggio come tutti gli altri fruitori della frazione. Se vado nei paesi, città limitrofe, se l ‘area di parcheggio non è di proprietà della attività stessa, se è a pagamento lo devo pagare.

Questa iniziativa, se funzionerà come scritto, potrà essere d’aiuto per contenere i disagi estivi diurni ma è certo non quelli notturni ( ricordo l’attività di intrattenimento notturno all’aperto, discoteca, con chiusura all’alba).

Sono anni che segnaliamo i disagi (volume musica, urla, schiamazzi, spesso la via bloccata alla chiusura del locale, ecc.) e la sporcizia che anche questa clientela lascia quando alla chiusura del locale si riversano in strada e continuano “ la festa”. Situazione che è stata ribadita per l’ennesima volta durante l’ultima riunione con la presenza del Sindaco. Ragione per cui il pagamento deve essere H.24 dal lunedì alla domenica dal 1 di aprile al 30 di settembre se veramente si vuole finalmente tutelare anche i residenti.

Con l’occasione porgo i migliori saluti”.

F.B.

