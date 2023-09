Merate, medici di base: entra in servizio il dottor Luciano Andrea

Prende il posto della dottoressa Mozzanica con un incarico provvisorio

Il dottor Andrea riceverà gli ex assistiti negli spazi di Villa Confalonieri

MERATE – Entra in servizio oggi, 14 settembre, come medico di medicina generale il dottor Luciano Andrea. Prenderà il posto, seppur con un incarico provvisorio, della dottoressa Emanuela Mozzanica, che, da fine giugno, ha cessato l’attività professionale in città essendosi trasferita altrove.

Il dottor Andrea riceverà gli ex assistiti della dottoressa Mozzanica negli spazi di Villa Confalonieri all’interno degli ambulatori della medicina di gruppo presenti ormai da alcuni anni.

Con una nota di Ats Brianza diffusa dall’amministrazione comunale, sono stati comunicati anche gli orari di ricevimento dei pazienti, previo appuntamento (recapito 327-4577512 e-mail: drlucianoandrea@outlook.it), ovvero il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 16 e il giovedì dalle 15 alle 19.

Da oggi, tutti i circa 1400 assistiti della dottoressa Mozzanica non dovranno più rivolgersi

all’ambulatorio medico temporaneo di Merate. Non solo. Ats ricorda che per ora non è necessario alcun adempimento presso gli sportelli scelta revoca distrettuale.

Una buona notizia che il sindaco Massimo Panzeri ha voluto comunicare anche martedì sera in Consiglio comunale anticipando che nei prossimi giorni potrebbe esserci ulteriori novità sul fronte dei medici di base una volta espletate tutte le procedure relative al bando per la copertura degli ambiti carenti.