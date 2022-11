40 anni di Avis Barzago: sabato 3 dicembre i festeggiamenti

In serata Santa Messa e consegna del riconoscimento

Il sindaco: “Sono pochi i gruppi che possono vantare così tanti anni di servizio a Barzago”

BARZAGO – Traguardo importante per l’Avis di Barzago: l’associazione è giunta al 40° anno di fondazione, che festeggerà tra un paio di settimane, precisamente sabato 3 dicembre. Nel corso della cerimonia prevista quel giorno, il sindaco Mirko Ceroli consegnerà al gruppo di volontari un riconoscimento.

“Sono pochi i gruppi che possono vantare così tanti anni di servizio in paese – afferma il primo cittadino – per tale motivo sarà doverosa la mia presenza”. Dopo l’avvio nel 1982 con una dozzina di donatori che si staccarono dalla sede di Barzanò, l’associazione oggi è diventata una realtà solida, e può vantare circa 80 soci attivi che donano puntualmente sangue e plasma a favore delle strutture ospedaliere. Responsabile dell’Avis Barzago è Massimo Riva, mentre nel Direttivo militano Stefano Brusadelli e Martina Biscardi.

A precedere la cerimonia, in programma per le ore 19 e a cui seguirà anche un rinfresco, la Santa Messa presso la Chiesa di San Bartolomeo fissata alle 18.15. Continua Ceroli: “Conosco molto bene gli attuali responsabili AVIS del paese: sono sempre partecipi alla vita civile e sociale di Barzago. Si vede che i loro predecessori hanno lavorato bene nei decenni scorsi: ringrazio tra i molti la storica presidente Marisa Pessina nonché Bianca Riva, membro del Direttivo”.

Per diventare un donatore basta aver compiuto 18 anni e vertere in uno stato di buona salute. Per chi fosse interessato è possibile scrivere a: barzago@avisbesana.it oppure recarsi in Municipio dove uno specifico totem contiene le informazioni base per contattare l’Avis.