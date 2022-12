Airuno, alla festa per i 50 anni della Pro Loco il “regalo” del prof Gilardi

Ieri sera, sabato, al Teatro Smeraldo la festa per i 50 anni della Pro Loco

L’attore Stefano Panzeri ha interpretato alcune pagine dell’ultimo libro realizzato dal prof Gilardi, dedicato alla sua Airuno

AIRUNO – Una serata per dire grazie alle tante persone, dai presidenti ai sindaci passando per i semplici, ma indispensabili, volontari, che hanno contribuito a costruire, iniziativa dopo iniziativa, una storia lunga 50 anni.

E’ stata una bella festa quella andata in scena, ieri sera, al cine teatro Smeraldo per il primo mezzo secolo della Pro Loco. Ciliegina sulla torta la presentazione, a sorpresa, del libro “Carlo Gilardi, Airuno terra mia cara. Appunti di vita di un semplice airunese”, terminato di scrivere negli ultimi mesi dal professor Carlo Gilardi nella casa di riposo dove è ricoverato da due anni. Un omaggio alla sua amata Airuno, agli aneddoti e alla curiosità di una vita ricca e intensa, affidata alla voce del noto attore Stefano Panzeri che dapprima come voce fuori campo e poi sul palco, ha interpretato alcuni brani del libro scritto dall’amato professor airunese, tra i soci fondatori nonché anche past president del sodalizio.

Una chicca che ha emozionato e commosso il pubblico presente in sala che si è lasciato trascinare nell’Airuno che fu attraverso le parole sapienti, antiche e sempre ponderate di Carlo Gilardi, raccolte in un libro grazie al paziente lavoro di Rita Mauri.

La serata, aperta con la proiezione di un filmato relativo ai 50 anni della Pro Loco, ha visto anche la premiazione delle persone che si sono spese per la crescita dell’associazione. L’omaggio (un piatto in legno realizzato e decorato dall’artista aizurrese Guido Pirovano) è stato tributato agli ex presidenti, a partire dal primo Gisberto Panzeri, passando per Gianni Casati, Massimiliano Colombo, Michela Canziani, Angelo Brambilla, Valter Corno, Franco Riva, Matteo Tavola e Rita Mauri.

Il riconoscimento è stato conferito anche agli ex sindaci (presente in sala l’ex primo cittadino Adele Gatti) e ai collaboratori e alle associazioni che hanno reso possibile l’organizzazione delle iniziative della Pro Loco.

Per finire non poteva mancare la torta del cinquantesimo, offerta a tutti i presenti al termine della serata.

Per quanto riguarda il libro di Gilardi, sarà distribuito dalla Pro Loco nel corso delle prossime iniziative.