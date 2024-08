Airuno, attivato il canale WhatsApp per segnalazioni dell’area tecnica manutentiva

L’iniziativa è stata presa per facilitare la comunicazione tra cittadini e Comune

Il canale Wa 339 149 3161 è attivo per le segnalazioni dell’area tecnico manutentiva

AIRUNO – Un canale WhatsApp riservato esclusivamente alle segnalazioni riguardanti l’area tecnico manutentiva. Lo ha attivato l’amministrazione comunale per facilitare la comunicazione tra i cittadini e il Comune.

Semplice la modalità operativa: basterà salvare sul proprio cellulare il numero 339 149 3161 digitando come nominativo “Comune di Airuno”. Dopodiché, per effettuare una segnalazione sarà necessario scrivere un messaggio mediante l’App WhatsApp indicando: nome, cognome e segnalazione. L’incaricato comunale preposto provvederà a prendere in carico la segnalazione.

L’amministrazione comunale precisa che resta inoltre sempre a disposizione l’Ufficio competente, durante gli orari di apertura al pubblico, al numero 039-9943222 o all’indirizzo e-mail indicato sul sito comunale (Area Manutenzione).