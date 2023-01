Airuno, centro raccolta rifiuti: assemblea pubblica il 31

Appuntamento martedì 31 alle 21 in sala consiliare ad Airuno

Milani: “Abbiamo due strade davanti: continuare con Brivio, seppur a condizioni diverse, oppure creare un centro raccolta rifiuti nostro”

AIRUNO – Un’assemblea pubblica per sondare l’opinione della cittadinanza in merito al centro di raccolta differenziata, attualmente dislocato a Brivio e regolato tramite una convenzione in scadenza a fine 2024.

E’ quanto propone l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani per martedì 31 gennaio alle 21 in sala consiliare. “Vogliamo capire come procedere e quali sono i desiderata della cittadinanza: se continuare nella collaborazione con Brivio, che ha già anticipato però di voler rivedere la convenzione oppure se muoverci con Silea per la realizzazione di una centro di raccolta autonomo su Airuno” precisa il primo cittadino. Di tempo, comunque, ce n’è: l’attuale convenzione, su cui Brivio ha già deliberato in Consiglio comunale, la rescissione, scade a fine 2024.