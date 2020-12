Airuno, ecco le borse di studio. Mascherina dell’Avis per i ragazzi premiati

La piccola cerimonia si è tenuta lunedì sera nella sala consiliare

Il sindaco ha sottolineato come i ragazzi premiati siano un esempio di dedizione, impegno e costanza

AIRUNO – Sei ragazzi premiati per la dedizione, l’impegno e i risultati ottenuti in ambito scolastico. Piccola cerimonia di consegna delle borse di studio lunedì sera in sala consiliare. Il sindaco Alessandro Milani ha premiato gli studenti Carlo Colombo, Vito Ranieri, Orietta Bosco, Raffaella Biella, Federica Chiara Dozio e Bruno Tasgliaferri, complimentandosi con loro per gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno.

“A causa delle restrizioni anti Covid in atto non abbiamo potuto organizzare la classica cerimonia di consegna delle borse di studio alla presenza delle associazioni del paese, ma abbiamo voluto comunque consegnare un attestato di riconoscimento a nostri studenti ribadendo l’importanza che l’istruzione riveste per la nostra amministrazione – ha puntualizzato il sindaco -. Un’attenzione che non deve mai mancare, soprattutto in questi mesi di emergenza sanitaria. Questi ragazzi sono di esempio e di stimolo per tutti noi”.

E proprio nella direzione della testimonianza va inquadrata anche l’iniziativa caldeggiata dal presidente dell’Avis Mariangela Maggioni che ha voluto omaggiare gli studenti premiati con una mascherina con il logo dell’Avis.