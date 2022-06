Airuno, il professor Carlo Gilardi ospite al pranzo del centro anziani

Ritorno ad Airuno per il professor Carlo Gilardi per un pranzo conviviale con gli amici del centro anziani

Donata Colombo: “Vogliamo promuovere altre iniziative per lui e con lui”

AIRUNO – Il professor Carlo Gilardi è tornato ad Airuno ospite del centro anziani lombardo. Giovedì 9 giugno, in occasione del pranzo conviviale promosso in una location privata in occasione della chiusura prima della pausa estiva del centro, i soci hanno avuto la gradita sorpresa della presenza di Gilardi, l’anziano professor airunese che per mesi è stato al centro di un infuocato dibattito mediatico (e non solo) a seguito del suo ricovero in una struttura residenziale per anziani.

L’idea di far tornare Carlo nel suo amato paese per un pomeriggio di condivisione con i soci dell’associazione di cui a suo tempo aveva promosso la nascita e di cui è socio onorario, è nata nel corso delle visite che la presidente del Centro Anziani di Airuno ha effettuato nei mesi scorsi alla struttura, l’Airoldi e Muzzi di Lecco dove Gilardi è ospite.

“Tutto si è svolto con la massima tranquillità e riservatezza, elementi imprescindibili per Carlo, che molto serenamente ha condiviso con i suoi concittadini presenti ed aderenti all’associazione ricordi di amicizia percorsi di vita e affetto – sottolineato dal Cal – . Fondamentale la collaborazione con l’avvocato Elena Barra suo amministratore di sostegno che con professionalità e attenzione ai bisogni di Carlo ha reso possibile la visita ad Airuno, oltre che per il pomeriggio di condivisione anche per la visita di alcuni luoghi a lui molto cari”.

Presente all’incontro anche il sindaco Alessandro Milani. In serata Carlo è stato riaccompagnato a Lecco. “ Al momento per Carlo non ci sarebbe la possibilità di tornare a vivere stabilmente in Airuno, ma la Presidente intende promuovere altre iniziative per lui e con lui, con dei momenti in cui Carlo potrebbe deliziarci con la sua innata cultura, che al momento svolge con gli ospiti che condividono la sua residenza”.