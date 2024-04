Airuno, nuove tensostrutture al Ctl. Rossi: “C’è chi fa e chi chiacchiera”

L’assessore Rossi risponde alle accuse della minoranza di non aver fatto nulla per cinque anni

“Abbiamo messo mano al Centro Tempo Libero, una struttura ammalorata e priva di manutenzione da 30 anni”

AIRUNO – “Come sempre c’è chi fa e c’è chi chiacchiera”. Non le manda di certo a dire l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Rossi che, di fronte alle accuse rivolte dalla minoranza all’amministrazione Milani di non “aver fatto nulla per cinque anni”, risponde portando a esempio gli investimenti promossi per rilanciare il centro per il tempo libero, “struttura ammalorata e priva di manutenzione da 30 anni”.

Proprio in questi giorni sono stati completati i lavori di sostituzione delle due tensostrutture del centro, lavori finanziati dall’Istituto di Credito Sportivo per un importo di 90mila euro.

Investimenti che vanno a integrare quelli promossi nell’ultimo periodo, come puntualizzato da Rossi: “In questi cinque anni l’Amministrazione Milani ha provveduto ad adeguare l’impianto alle norme antincendio, a sostituire una caldaia della palazzina B ad uso delle associazioni, a finanziare con bandi pubblici la sostituzione della centrale termica per un importo di 50mila euro, operazione che sarà realizzata nella seconda metà del 2024, nonché a sostituire tutti i corpi illuminanti con lampade a led a maggior efficienza energetica”.

Rossi continua rimarcando con orgoglio di aver attuato scelte a beneficio delle casse comunali e quindi dell’intera comunità: “Abbiamo provveduto a mettere a reddito la concessione dell’impianto passando da un canone di 800 euro all’anno, stabilito dalla precedente amministrazione Gatti, a uno da 12mila euro all’anno di cui beneficia il bilancio comunale e siamo stati capaci di trovare un gestore che ha investito 175.000 euro per rinnovare il bar e la struttura con due nuovi campi da padel, uno da beach volley esterno e uno da pickleball di prossima realizzazione”.