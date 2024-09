Airuno, riaperta la strada verso Valgreghentino chiusa per frana

La strada che collega Airuno con Valgreghentino era stata chiusa per frana

Lavelli: “Ringrazio la Protezione civile e il sindaco di Valgreghentino per il concreto supporto”

AIRUNO – E’ stata riaperta da martedì sera, 10 settembre, la strada che collega Airuno con Valgreghentino, chiusa nei giorni precedenti a causa di un movimento franoso verificatosi a seguito delle forti piogge di domenica 8 settembre.

“Come Amministrazione ci siamo immediatamente mossi contattando un ingegnere per effettuare il sopralluogo – dichiara il sindaco Gianfranco Lavelli – e abbiamo incaricato una ditta per la messa in sicurezza della strada. Ringrazio particolarmente la protezione civile di Valgreghentino e il sindaco Matteo Colombo per il concreto supporto”.