Aperto il centro vaccinale di Cernusco, è il secondo ‘hub’ in provincia di Lecco

5 le linee attivate da oggi, lunedì, alla Technoprobe di Cernusco

Il servizio sarà attivo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20: nei prossimi giorni verranno installate coperture per la pioggia

CERNUSCO – E’ entrato in funzione questa mattina, lunedì, il centro vaccinale realizzato all’interno di un capannone offerto in comodato d’uso gratuito dall’azienda Technoprobe. Cinque le linee attualmente operative grazie al personale medico e infermieristico messo a disposizione da Asst e Ats che si sono rivolti sia a medici in pensione, specializzandi, infermieri e medici di medicina generale, coordinati dalla cooperativa Cosma.

Già alle 8 di mattina, orario dei primi appuntamenti, c’era molto fermento in via Cavalieri di Vittorio Veneto, con i volontari della Protezione civile, gli agenti della Polizia locale e i volontari reclutati dai Comuni, chiamati ad assicurare il regolare svolgimento delle attività, garantendo un afflusso costante. Superato un piccolissimo intoppo iniziale, dovuto al collegamento di tutti i terminali, il servizio è partito a pieno regime, iniziando la somministrazione di vaccini alle persone che si erano prenotate all’appuntamento.

“Mi sono trovato molto bene. Il servizio funziona e questa location è ben studiata” ha dichiarato Giuseppe Riva che, da Calusco, ha dovuto attraversare il ponte di Paderno per farsi inoculare Astrazeneca. Soddisfatto anche il signor Cavassi di Montevecchia, arrivato a Cernusco insieme alla moglie, per effettuare la vaccinazione. Contenta anche la signora Giusy Biffi di Olgiate Molgora, il cui marito, over 80, ha ricevuto la somministrazione nel centro di prossimità allestito nella sala civica olgiatese. “Peccato che abbiano chiuso i centri vaccinali di prossimità. Mio marito si è trovato molto bene, potendo contare sulla vicinanza a casa e sulla conoscenza dei medici di medicina generale. Nulla da ridire, ad ogni modo, sul servizio effettuato oggi. Mi sono trovata molto bene”.

L’hub è stato infatti pensato e realizzato prevedendo un punto di accoglienza all’ingresso, in cui del personale amministrativo, messo a disposizione dalla ditta Technoprobe, effettua l’accettazione della prenotazione. Dopodichè, si accede a un ampio salone centrale dove sono allestite le linee vaccinali e qui si attende, seduti, il proprio turno per sottoporre al medico la propria anamnesi, il base alla quale viene individuato che vaccino somministrare. L’inoculazione vera e propria avviene invece in dei box riservati. Una volta terminata la procedura, si attendono i classici 15 minuti per scongiurare effetti indesiderati e si esce dall’uscita laterale accedendo così all’area posteggio, appositamente ricavata sul retro.

“Stiamo già pensando ad attrezzarci in caso di pioggia, visto che da mercoledì le previsioni meteo danno brutto” ha precisato Cristiano Crippa, titolare insieme al fratello Roberto della Technoprobe. “Metteremo dei gazebo subito dopo il parcheggio e delle coperture nel lato esterno dove si forma la coda prima di entrare nell’hub”.

Coperture che potrebbero risultate molto utili anche nei prossimi mesi, quando il caldo si farà sentire molto di più.

Presente fin dalla prima mattinata anche il sindaco Giovanna De Capitani: “La struttura sta funzionando. Provvederemo a prendere dei piccoli aggiustamenti per renderla ancora più snella. Posizioneremo dei cartelli in più per indicare il parcheggio sul retro in modo che sia chiaro”.

Anche il numero uno di Asst Lecco, Paolo Favini, ha voluto sincerarsi di persona del funzionamento del centro, ringraziando Technoprobe per la disponibilità offerta. Presenti anche molti dirigenti dell’azienda socio sanitaria territoriale e di Ats, con il numero uno Silvano Casazza, oltre al direttore delle cure primarie Valter Valsecchi. Non poteva mancare anche Marco Magri, il presidente di Cosma, la cooperativa del medici di medicina generale che sta mettendo a disposizione proprio personale non solo per gli hub massivi ma anche per i richiami nei centri vaccinali di prossimità.

