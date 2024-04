Apre il Salotto delle Donne presso la Casa di Airuno delle Suore di Nostra Signora degli Apostoli

Un ciclo di 6 incontri dedicati alle donne, promosso dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)

Primo incontro in programma venerdì 3 maggio

AIRUNO – Nella meravigliosa cornice della Casa di Airuno delle Suore di Nostra Signora degli Apostoli (NSA), luogo di incontro, inclusione e comunità, è in partenza un ciclo di 6 incontri dedicati alle donne, promosso dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Un vero e proprio salotto aperto, per condividere con tutte le cittadine interessate un tempo e uno spazio di confronto e auto-cura su tanti argomenti, che saranno le stesse partecipanti a stimolare: dall’educazione dei figli, al benessere fisico e psicologico, alle relazioni sociali, mettendosi in relazione e in ascolto con altre donne di cultura e provenienza diversa.

Il ciclo di incontri è organizzato dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) del Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) con Ente Capofila la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val D’Esino e Riviera, Consorzio Consolida, dalle cooperative sociali L’Arcobaleno, AERIS e La Grande Casa.

All’interno dello spazio saranno presenti le operatrici del SAI e dei facilitatori linguistici, ma anche esperti esterni che potranno rispondere e guidare le partecipanti a seconda dei temi che emergeranno dal dialogo, in particolare un’assistente sociale, una pediatra e una pedagogista. Sarà inoltre allestito uno spazio gioco, per permettere a tutte le donne con figli di partecipare agli incontri con i loro bambini.

Gli appuntamenti

Venerdì 3 maggio dalle ore 9.15 alle ore 11.30

dalle ore 9.15 alle ore 11.30 Venerdì 10 maggio dalle ore 9.15 alle ore 11.30

dalle ore 9.15 alle ore 11.30 Mercoledì 15 maggio dalle ore 9.15 alle ore 11.30

dalle ore 9.15 alle ore 11.30 Mercoledì 22 maggio dalle ore 9.15 alle ore 11.30

dalle ore 9.15 alle ore 11.30 Mercoledì 29 maggio dalle ore 9.15 alle ore 11.30

dalle ore 9.15 alle ore 11.30 Mercoledì 5 giugno dalle ore 15 alle ore 16.30

È preferibile confermare la propria presenza mandando una mail a donatella.pavesi@larcobaleno.coop oppure un semplice messaggio WhatsApp al numero 340.7608012

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone interessate.