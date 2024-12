Benemerenze, messa solenne e fiera: Merate in festa per Sant’Ambrogio

Merate in festa per il patrono Sant’Ambrogio

Alle 10.30 la messa solenne con l’offerta del cero da parte del Comune; alle 16 la consegna degli Ambrogini

MERATE – Città in festa per il patrono Sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa, di cui si celebra la ricorrenza il 7 dicembre. Una ricorrenza molto sentita all’ombra della Torre, dove, mutuando il celebre esempio milanese, si svolge la tradizionale fiera (nota a Milano come quella degli Oh Bej! Oh Bej) e vengono consegnate le civiche benemerenze, conosciute anche come ambrogini d’oro.

Un prestigioso riconoscimento che quest’anno verrà tributato al dottor Dario Perego, al coordinamento di associazione di Ora Basta e alla memoria di Giulia Pozzebon. Tre gli encomi previsti inoltre dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni che ha voluto riconoscere l’impegno dei volontari civici del Comune di Merate (biblioteca, lago Sartirana, piedibus, volontari Caravaggio, volontari regolazione traffico scuole medie Manzoni) e di due ultradecennali attività commerciali della città, ovvero la Pasticceria Ravasi e il Garage San Carlo.

La cerimonia di consegna delle benemerenze è in programma il 7 dicembre alle 16 all’auditorium comunale Giusy Spezzaferri. E’ prevista la partecipazione della scuola di musica San Francesco per allietare il momento.

In mattinata invece la messa solenne in programma alle 10.30 in chiesa prepositurale: la celebrazione verrà presieduta dal nuovo prevosto, don Mauro Malighetti, entrato in servizio a Merate da settembre. Sarà la prima messa patronale anche per il sindaco Mattia Salvioni, eletto a giugno, a cui spetterà il compito di offrire il cero e posizionarlo davanti all’altare laterale dove è conservato il quadro di Sant’Ambrogio.

A completare il quadro delle iniziative in calendario, oltre alla tradizionale osteria della banda sociale meratese con piatti tipici della tradizione brianzola, è il concerto “Polifonie sotto la Torre” in programma domenica 8 dicembre alle 17.30 che vedrà protagonista il coro “La Torr” di Merate con la partecipazione di Ensemble Vocale Femminile Etiäinen.

Già accese le luci sul Castello Prinetti e le luminarie in giro per la città per rendere ancora più magiche le imminenti festività di Natale.