Beverate, padre Antonio Formenti pronto a festeggiare il 40° di ordinazione

Il missionario della congregazione dei Padri Somaschi parlerà della sua Bolivia giovedì in oratorio

Domenica 26 invece festa grande per celebrare il 40° di ordinazione sacerdotale con messa e pranzo comunitario

BRIVIO – Padre Antonio Formenti è di nuovo a casa, nella sua Beverate. Giovedì 16 incontrerà i parrocchiani per fare il punto sulla sua missione in Colombia mentre domenica 26 maggio festeggerà con tutta la comunità i suoi 40 anni di ordinazione sacerdotale. Missionario della congregazione dei Padri Somaschi, Padre Antonio opera da moltissimi anni nello Stato latinoamericano, gestendo prima un centro di accoglienza per ragazzi a Bogotà e poi un piccolo seminario somasco, dove si occupa della formazione dei ragazzi. Giovedì sera in oratorio a Beverate il sacerdote incontrerà il gruppo Missionario, i padrini delle adozioni a distanza e tutti gli amici e sostenitori per condividere la situazione della sua missione in Colombia.

Festa per l’anniversario di ordinazione

Domenica 26 maggio sarà invece festa grande per il 40° anniversario di ordinazione sacerdotale. Il programma prevede il ritrovo alla casa di Padre Antonio alle 9.30 e alle 9.45 la processione dalla chiesa di Santa Margherita fino all’oratorio della parrocchia dei Santi Margherita e Simpliciano dove verrà celebrata la messa. Al termine benedizione dei ragazzi e dei bambini e bacio della reliquia di San Girolamo Emiliani.

Dopo la cerimonia tutti all’aperto per il lancio dei palloncini per fare in modo che gli auguri a Padre Antonio e i ringraziamenti al Signore possano volare in cielo. A seguire pranzo solidale con aperitivo iniziale, lasagne alle verdure, arrosto con patate e dolce al prezzo di 15 euro (ridotto a 5 per i bambini). Per partecipare è necessario prenotare entro domenica 19 maggio 2019 contattando 329 1182896, 339 1608404 Alimentari Zaninelli e Bar oratorio Beverate gruppomissionario.beverate@yahoo.it