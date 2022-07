La cerimonia si terrà giovedì 7 luglio alle 20.30 a Beverate

Il dottor Ivan Mauri morì di Covid nel marzo 2020: “Vogliamo rendere onore alla memoria di un concittadino dalle straordinarie doti e virtù umane”

BRIVIO – “Rendere onore alla memoria di un concittadino dalle straordinarie doti e virtù umane”. Sono parole cariche di stima e gratitudine quelle pronunciate dal sindaco Federico Airoldi nell’annunciare la cerimonia ufficiale di intitolazione al dottor Ivan Giuseppe Mauri dello slargo situato a Beverate, davanti al centro civico.

Una piazzetta che già da qualche mese porta il nome del medico, in servizio a Brivio e Airuno, morto nel marzo del 2020 durante la prima, devastante, ondata di Covid, contratto curando i propri pazienti. Una morte, la sua, che aveva scosso l’intera comunità, privata di un professionista serio, stimato e appassionato proprio in un momento di massima emergenza. E proprio in suo onore, d’accordo con i familiari, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare uno spazio pubblico, chiedendo in Prefettura il nulla osta all’intitolazione prima dei canonici dieci anni dalla morte prevista dalla legge.

L’appuntamento è quindi per giovedì sera, con il ritrovo alle 20.15 allo slargo dottor Ivan Giuseppe Mauri: alle 20.30 verrà scoperta la targa alla presenza della moglie e dei figli. Seguirà l’intervento del sindaco Federico Airoldi, delle autorità e dei vari ospiti. Al termine il concerto dell’Insieme strumentale di San Giovanni.