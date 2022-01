Brivio: rifiuti, auto e carrelli abbandonati nella frazione di Beverate

La denuncia di un nostro lettore sulla situazione vissuta a Beverate

Cestini che traboccano di rifiuti, un’auto con i vetri rotti e un carrello abbandonato in strada

BRIVIO – Rifiuti che traboccano dai cestini in piazza, un’auto con i vetri completamente rotti abbandonata da mesi in strada e anche un carrello appendice “parcheggiato” alla fermata dello scuolabus con la ruota buca.

E’ lo scenario desolante offerto dalla frazione di Beverate dove la condizione di degrado non è passata inosservata all’occhio attento di un nostro lettore che, fotocamera alla mano, ha immortalato la situazione.

“Tra pattumiera, auto e carrelli c’è da piangere – il commento sconsolato -. Nella piazzetta di Beverate i cestini sono talmente pieni di rifiuti che finiscono in strada, in via Filatoio a un’auto parcheggiata hanno rotto nel mese di dicembre tutti i vetri e infine, se non bastasse, un carrello appendice con una ruota buca è posteggiato da settimane davanti alla fermata dello scuolabus in via Santa Margherita”.